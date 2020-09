Börsenplätze Nikola-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nikola-Aktie:

16,80 EUR +2,75% (25.09.2020, 15:07)



Nasdaq-Aktienkurs Nikola-Aktie:

19,10 USD -9,69% (24.09.2020, 22:00)



ISIN Nikola-Aktie:

US6541101050



WKN Nikola-Aktie:

A2P1CV



Nasdaq Ticker-Symbol Nikola-Aktie:

NKLA



Kurzprofil Nikola Corp.:



Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P1CV, Nasdaq Ticker-Symbol: NKLA) ist ein amerikanisches Hybrid-Lkw-Designunternehmen mit Sitz in Phoenix, Arizona, wo es auch seine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten hat. Es wurde 2014 in Salt Lake City, Utah, gegründet. Das Unternehmen ist nach dem Erfinder Nikola Tesla benannt. (25.09.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nikola-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P1CV, Nasdaq Ticker-Symbol: NKLA) unter die Lupe.Die Nikola-Aktie stecke inmitten einer Abwärtsspirale. Der Shortseller Hindenburg Research habe mit seinem Bericht angebliche Missstände des Truck-Entwicklers aufgedeckt. Nachdem Anleger die Aktie in Scharen verkauft hätten, sei zudem der frühere CEO Trevor Milton zurückgetreten und habe den Abverkauf damit weiter verstärkt. Wie weit gehe es für die Nikola-Aktie jetzt noch nach unten?Seit der Veröffentlichung des Berichts sei es für die Nikola-Aktie steil bergab gegangen. In den vergangenen zwei Wochen habe der Wert ein Minus von rund 55% verkraften müssen. Am Mittwoch sei nun eine weitere wichtige Marke unterschritten worden. Die Nikola-Aktie sei unter die 200-Tage-Linie bei 26,21 USD gerutscht und habe dabei mit einem Tagesverlust von 25% geschlossen.Die Trendstärke (MACD-Indikator) der Abwärtsbewegung sei recht hoch. Mit weiteren Rücksetzern sei daher zu rechnen. Aus charttechnischer Sicht stehe die nächste Unterstützung jedoch erst an der 15-USD-Marke. Bei Kursen unter dieser Marke drohe ein Kursverfall bis zum IPO-Preis von 10 USD.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link