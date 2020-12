NASDAQ-Aktienkurs Nikola-Aktie:

18,98 USD +3,60% (03.12.2020, 22:00)



ISIN Nikola-Aktie:

US6541101050



WKN Nikola-Aktie:

A2P1CV



Ticker-Symbol Deutschland Nikola-Aktie:

8NI



NASDAQ-Symbol Nikola-Aktie:

NKLA



Kurzprofil Nikola Corp.:



Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P1CV, Ticker-Symbol: 8NI, NASDAQ-Symbol: NKLA) ist ein amerikanisches Hybrid-Lkw-Designunternehmen mit Sitz in Phoenix, Arizona, wo es auch seine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten hat. Es wurde 2014 in Salt Lake City, Utah, gegründet. Das Unternehmen ist nach dem Erfinder Nikola Tesla benannt. (04.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nikola-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P1CV, Ticker-Symbol: 8NI, NASDAQ-Symbol: NKLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Nikola-Aktie sei zuletzt eingebrochen. Die Experten hätten angekündigt, dass seit Montag über 130 Mio. neue Aktien handelbar seien. Zudem sollte der neue Deal mit GM (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol: 8GM, NYSE-Symbol: GM) bei weitem nicht das sein, was man sich erhofft habe. Hier dürfte also vorerst ein bisschen Fantasie raus sein. Der Titel habe sich gestern nach den starken Verlusten zwar leicht erholt. Bei der Nikola-Aktie sollte man aber eher vorsichtig agieren, so Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 04.12.2020)Die vollständige Analyse von Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Nikola-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nikola-Aktie:15,80 EUR +0,96% (04.12.2020, 11:59)