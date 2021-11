Tradegate-Aktienkurs Nikola-Aktie:

Kurzprofil Nikola Corp.:



Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P1CV, Ticker-Symbol: 8NI, NASDAQ-Symbol: NKLA) ist ein amerikanisches Hybrid-Lkw-Designunternehmen mit Sitz in Phoenix, Arizona, wo es auch seine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten hat. Es wurde 2014 in Salt Lake City, Utah, gegründet. Das Unternehmen ist nach dem Erfinder Nikola Tesla benannt.(15.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nikola-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P1CV, Ticker-Symbol: 8NI, NASDAQ-Symbol: NKLA) unter die Lupe.Nikola-Gründer Trevor Milton müsse sich nun doch dem Strafverfahren gegen ihn in New York stellen. Er habe beantragt, die Anklage abzuweisen oder den Gerichtsstand zu ändern. Der Antrag sei von einem Bundesrichter abgewiesen worden.US-Bezirksrichter Edgardo Ramos habe Miltons Antrag abgelehnt, den Fall mangels angemessener Zuständigkeit abzulegen oder alternativ nach Utah, seinem Wohnort, oder Arizona, dem Sitz des Unternehmens, zu verlegen. Milton sei im Juli angeklagt worden, Anleger über die Aussichten von Nikola in die Irre geführt zu haben. Er plädiere auf nicht schuldig.Die Nikola-Aktie sei zuletzt auf in der Spitze 15,56 USD gestiegen, nachdem das US-Unternehmen berichtet habe, von der SEC eine Strafe von lediglich 125 Mio. USD zu erwarten. Zudem habe die Gesellschaft angekündigt, eine Entschädigung von Milton zu fordern für den Schaden und die Kosten, die aufgrund der Ermittlungen der Börsenaufsicht und der US-Justizbehörden entstanden seien.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nikola-Aktie: