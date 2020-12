Tradegate-Aktienkurs Nikola-Aktie:

Kurzprofil Nikola Corp.:



Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P1CV, Ticker-Symbol: 8NI, NASDAQ-Symbol: NKLA) ist ein amerikanisches Hybrid-Lkw-Designunternehmen mit Sitz in Phoenix, Arizona, wo es auch seine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten hat. Es wurde 2014 in Salt Lake City, Utah, gegründet. Das Unternehmen ist nach dem Erfinder Nikola Tesla benannt. (07.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nikola-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P1CV, Ticker-Symbol: 8NI, NASDAQ-Symbol: NKLA) unter die Lupe.Erst die Vorwürfe des Shortsellers Hindenburg Research, die den Rücktritt von Gründer Trevor Milton auslösen würden, dann der magere Deal mit General Motors (GM) und die Reduzierung der Beteiligung des Großaktionärs Bosch: Eine negative Nachricht habe bei Nikola in den vergangenen Monaten die nächste gejagt. Die Analysten seien gespalten.Drei KaufempfehlungenVon den sechs Analysten bei Bloomberg, die sich mit Nikola beschäftigen würden, würden drei zum Kauf raten, zwei würden empfehlen, die Aktie zu halten. Ein Analysehaus spreche eine Verkaufsempfehlung aus. Das Kursziel der Experten liege im Schnitt bei 30 USD. Damit habe die Nikola-Aktie derzeit noch ordentlich Luft nach oben.Nikola sei nach der Fusion mit VectoIQ mit einigen Vorschusslorbeeren an der Börse gestartet. Der negative Newsflow in den letzten Monaten habe bei dem Papier klare Spuren in Form von fallenden Kursen hinterlassen. Die Nikola-Aktie sei zum Zocker-Papier verkommen, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nikola-Aktie: