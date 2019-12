Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:

85,80 Euro +1,44% (05.12.2019, 16:46)



NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:

95,15 USD +1,53% (05.12.2019, 16:53)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie Deutschland:

NKE



NYSE-Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires.

New York (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von Analystin Alexandra Walvis von Goldman Sachs:Im Rahmen einer Aktienanalyse empfiehlt die Analystin Alexandra Walvis von der Investmentbank Goldman Sachs die Aktien des Sportartikelherstellers Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) nunmehr klar zum Kauf.Die Analysten von Goldman Sachs sehen Nike Inc. an der Schwelle zu einem stark steigenden Gewinnwachstum. Auf Sicht der kommenden drei Jahre könnte der Gewinn pro Jahr um 19% wachsen, während in den vergangenen drei Jahren lediglich ein Zuwachs von 5% erzielt worden sei.Analystin Alxandra Walvis dürfte China für Nike ein Schlüsselmarkt sein. Die Marke Nike komme bei jüngeren Verbrauchern derzeit sehr gut an. Auch im Premiumsegment und bei Bekleidung nehme der Verbreitungsgrad zu.Die Aktienanalysten von Goldman Sachs stufen in ihrer Nike-Aktienanalyse den Titel von "neutral" auf "Conviction Buy" hoch und veranschlagen ein Kursziel von 112,00 USD.