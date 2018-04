Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:

54,24 Euro -0,53% (10.04.2018, 17:54)



NYSE-Euronext-Aktienkurs Nike-Aktie:

66,99 USD -0,31% (10.04.2018, 17:58)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie Deutschland:

NKE



NYSE-Euronext Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Euronext-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires.

Baltimore (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von Analyst Jim Duffy von Stifel Nicolaus:Jim Duffy, Aktienanalyst von Stifel Nicolaus empfiehlt die Aktien des Sportartikelherstellers Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Euronext-Symbol: NKE) im Rahmen einer Aktienanalyse weiterhin zum Kauf.Nike Inc. habe die Übernahme von Invertex bekannt gegeben, einer Computer Vision-Firma aus Israel. Ziel sei die Stärkung der digitalen Technologie.Nike sehe die Akquisition als Teil der Strategie an die Kundenbeziehungen zu verbessern. Längerfristig sei ein Vorantreiben der Herstellungsmethoden geplant. Eine 3D-Abbildung des Fußes eines Kunden könnte auf Anfrage für passgenaue Produkte verwendet werden.In ihrer Nike-Aktienanalyse stufen die Analysten von Stifel Nicolaus den Titel nach wie vor mit "buy" ein und bestätigen das Kursziel von 80,00 USD.Börsenplätze Nike-Aktie:XETRA-Aktienkurs Nike-Aktie:54,50 Euro -0,96% (10.04.2018, 17:35)