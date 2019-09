NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:

90,81 USD +4,16% (26.09.2019, 0:30)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie Deutschland:

NKE



NYSE-Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (26.09.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nike-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) charttechnisch unter die Lupe.Das Wichtigste vorweg: Solche Charts wie der der Nike-Aktie seien mittlerweile selten geworden! Schließlich habe der Titel gestern den Ausbruch aus der Schiebezone der letzten Monate und damit gleichzeitig den Sprung auf einen neuen Rekordstand (92,55 USD) geschafft. Letzteres sorge für eines der besten Signale der technischen Analyse überhaupt. Das Risiko eines Fehlausbruchs auf der Oberseite werde dabei durch die synchronen Einstiegssignale seitens des MACD und seitens des Aroon reduziert. Für einen validen Ausbruch nach Norden spreche zudem die Positionierung des Titels im aktuellen "HSBC Trendkompass". Gemäß der wöchentlichen, objektiven Auswertung der Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt befinde sich die NikeAktie derzeit in einem lehrbuchmäßigen Haussetrend. Aus der Höhe der angeführten Schiebezone ergebe sich ein rechnerisches Anschlusspotenzial von rund 12 USD, so dass Investoren perspektivisch sogar mit dreistelligen Notierungen rechnen könnten. Ein wichtiges Etappenziel markiere dabei das Fibonacci-Cluster aus drei unterschiedlichen Projektionen bei rund 98 EUR. Als Absicherung auf der Unterseite sollten Anleger dagegen die 38-Wochen-Linie (akt. bei 84,41 EUR) heranziehen, die derzeit etwa in der Mitte der ehemaligen Schiebezone verlaufe, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 26.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Nike-Aktie:83,72 Euro +5,52% (25.09.2019, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:82,93 Euro -0,01% (26.09.2019, 08:40)