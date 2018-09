Xetra-Aktienkurs Nike-Aktie:

72,96 EUR +0,03% (21.09.2018, 09:28)



Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:

72,80 EUR +0,23% (21.09.2018, 09:47)



NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:

USD 85,37 +1,11% (20.09.2018)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie Deutschland:

NKE



NYSE-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (21.09.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) unter die Lupe.Der Werbe-Deal mit Football-Superstar Colin Kaepernick sei Nike nicht auf die Füße gefallen. Das Wertpapier habe ein Rekordhoch erklommen. Nike sei top im Dow Jones. Seit Jahresanfang habe der Titel 36,5% zugelegt - kein Wert im Dow Jones sei besser.Bei Nike sei genau das Gegenteil von dem eingetreten, was Kritiker erwartet hätten: Sie hätten moniert, der Deal mit Colin Kaepernick sei zu gewagt. Schließlich sei der NFL-Profi ja ein Trump-Kritiker. Wie US-Bürger tatsächlich über die Werbekampagne denken würden, zeige eine aktuelle Umfrage: 44% der 18- bis 34-jährigen Befragten würden die Aktion positiv sehen. Laut dem Nachrichtensender CNN seien zwei Drittel der Nike-Kundschaft unter 35 Jahre alt."Der Aktionär" habe mit seiner Empfehlung im März ein gutes Timing bewiesen: Seitdem liege der Titel auf Eurobasis mit 37% im Plus. Nach dem Rekordhoch sei der Weg nach oben frei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nike-Aktie: