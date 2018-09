Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:

Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (21.09.2018/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Nike: Steile Rally - ChartanalyseDie Aktie des amerikanischen Sportartikelherstellers Nike (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Seit Oktober 2017 laufe eine steile Rallyphase, in der es kaum größere Rücksetzer gegeben habe. Am 22. August habe die Aktie ein Hoch bei 83,98 USD erreicht. Anschließend habe sie einige Tage konsolidiert. Am 18. September sei der Ausbruch über 83,98 USD gelungen. Der Wert habe sich in den letzten beiden Tagen darüber behauptet.Damit sei die langfristige Aufwärtsbewegung erneut bestätigt worden. Sie könne also noch etwas andauern. Das nächste Ziel liege bei ca. 89,00 USD, später wären sogar Gewinne in Richtung 96,00 USD möglich. Ein Rückfall unter 83,98 USD würde zu Abgaben in Richtung des Aufwärtstrends seit Oktober 2017 bei ca. 80,20 USD führen. (Analyse vom 21.09.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Nike-Aktie:72,94 EUR +0,47% (20.09.2018, 17:35)