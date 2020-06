Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:

86,68 EUR -4,00% (26.06.2020, 08:11)



XETRA-Aktienkurs Nike-Aktie:

88,41 EUR +0,53% (25.06.2020, 17:35)



NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:

101,40 USD +1,32% (25.06.2020, 22:10)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie Deutschland:

NKE



NYSE-Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (26.06.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) unter die Lupe.Nachdem das Papier des US-Konzerns zuletzt massiv habe zulegen können und Anfang Juni sogar fast das Anfang des Jahres bei 105,62 Dollar markierte Allzeithoch wieder habe erreichen können, habe es nun einen Dämpfer gegeben. Zwar habe die Nike-Aktie im regulären Handel am Donnerstag 1,3% auf 101,40 USD zugelegt, nachbörslich habe sie jedoch deutlich Federn lassen müssen. Fast 4% sei es hier nach unten auf 97,40 Euro gegangen, nachdem der Sportartikelhersteller seine Quartalszahlen vorgelegt habe.Geschlossene Geschäfte wegen der Corona-Krise hätten den weltgrößten Sportartikelhersteller tief in die roten Zahlen gebracht. Im abgelaufenen Geschäftsquartal (bis Ende Mai) sei unterm Strich ein Verlust von 790 Mio. USD angefallen, wie der adidas-Rivale am Donnerstag nach US-Börsenschluss mitgeteilt habe. Im Vorjahreszeitraum habe Nike noch 989 Mio. USD verdient. Die Erlöse seien um 38% auf 6,3 Mrd. USD eingebrochen, v.a. aufgrund der vorübergehenden pandemiebedingten Schließung zahlreicher Filialen weltweit. Die Quartalszahlen seien damit deutlich schlechter ausgefallen als von Analysten erwartet.Mittlerweile hätten die Belastungen durch die Corona-Krise nach Angaben des Unternehmens allerdings schon wieder stark nachgelassen. Rund 90% der Nike-Filialen rund um den Globus seien mittlerweile wieder geöffnet. Der US-Konzern setze jetzt darauf, dass die starke Dynamik beim Online-Verkauf anhalte, während das Filialgeschäft mit dem Ende der Lockdown-Maßnahmen wieder in Fahrt komme.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nike-Aktie: