XETRA-Aktienkurs Nike-Aktie:

115,02 EUR -5,10% (19.03.2021, 15:43)



NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:

137,36 USD -4,06% (19.03.2021, 15:48)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Deutschland Nike-Aktie:

NKE



NYSE-Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol Deutschland: NKE, NYSE-Ticker-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (19.03.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Sportartikelherstellers Nike (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol Deutschland: NKE, NYSE-Ticker-Symbol: NKE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Zahlen von Nike hätten überrascht. Beim Ergebnis habe man zwar die Erwartungen übertreffen können, aber beim Umsatz habe man sie verfehlt. Das liege an den Problemen der Lieferkette, aber das seien nur temporäre Schwierigkeiten und nichts, was den Aktienprofi davon abbringen würde zu glaube, dass die Aktie ihren Aufwärtsweg fortsetzen würde. Ein Rückgang um vielleicht 10 bis 20% könnte eine Möglichkeit sein, den Wert noch mal nachzufassen. Der letzte Rückgang von 1,1% - vorher hat man sogar 3% gesehen - ist durchaus zu verschmerzen, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV" zur Nike-Aktie. (Analyse vom 19.03.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:116,42 EUR -1,17% (19.03.2021, 16:00)