Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol Deutschland: NKE, NYSE-Ticker-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (28.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers Nike unter die Lupe.Für die Nike-Aktie sei es am Freitag in New York deutlich nach oben gegangen. Sie habe damit den Negativtrend der letzten Tage durchbrochen. Auslöser der Verluste seien Streitigkeiten über Menschenrechtsverletzungen in China bzw. daraus resultierende Boykottaufrufe in chinesischen Social Networks gewesen.Rückendeckung erhalte das Unternehmen durch den Jefferies-Analysten Jonathan Komp. Er gehe davon aus, dass der Gegenwind nur vorübergehend sei und sich bereits in der Bewertung der Nike-Aktie widerspiegele. Komp habe sein seit zwei Jahren bestehendes Rating für Nike von "neutral" auf "outperform" geändert. Das Kursziel von 150 USD bleibe bestehen.Auch "Der Aktionär" sei weiter von Nike überzeugt, so Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.03.2021)