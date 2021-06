Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Nike-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:

125,86 EUR +12,40% (25.06.2021, 09:35)



NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:

133,60 USD +0,38% (24.06.2021)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Deutschland Nike-Aktie:

NKE



NYSE-Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol Deutschland: NKE, NYSE-Ticker-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (25.06.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Sportartikelherstellers Nike (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol Deutschland: NKE, NYSE-Ticker-Symbol: NKE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Papiere der deutschen Sportartikelhersteller seien am Freitag nach Nike-Zahlen gefragt: Auf der Handelsplattform Tradegate würden die Aktie von adidas 2,6 Prozent im Plus bei 300,40 Euro notieren. Die Aktie von PUMA klettere sogar mehr als vier Prozent auf 100,95 Euro und nehme damit ebenfalls eine psychologisch wichtige Marke.Nike habe mit seinen Zahlen für das vergangene Quartal die Markterwartungen deutlich übertroffen. Die Aktien seien nachbörslich kräftig nach oben geschossen. Auf der Handelsplattform Tradegate würden sie am Morgen gut zwölf Prozent im Plus gehandelt bei 125,72 Euro. Der Umsatz sei mit 12,34 Milliarden Dollar fast doppelt so hoch gewesen wie ein Jahr zuvor. Analysten hätten für das Ende Mai abgeschlossene vierte Geschäftsquartal eher mit Erlösen von rund elf Milliarden Dollar gerechnet.Unter dem Strich habe Nike 1,5 Milliarden Dollar verdient, nach einem Verlust von 790 Millionen Dollar im Vorjahresquartal, wie der adidas -Rivale nach US-Börsenschluss am Donnerstag mitgeteilt habe. Der Gewinn pro Aktie habe damit 93 US-Cent erreicht, während Analysten von rund 50 Cent ausgegangen seien.Analysten hätten positiv reagiert - bei PUMA hätten einige Experten ihre Kursziele aufgestockt und würden noch deutliches Potenzial signalisieren. Auch zu adidas habe es bereits erste positive Stimmen gegeben."Der Aktionär" bleibe ebenfalls zuversichtlich für seine Empfehlungen. Anleger, die den Kauftipps gefolgt gewesen seien, könnten sich mittlerweile über schöne Gewinne freuen: Bei Nike 39 Prozent, bei adidas 74 Prozent und PUMA habe sich mittlerweile sogar verdoppeln können.Gewinne laufen lassen, rät Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.06.2021)Mit Material von dpa-AFX