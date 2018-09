Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:

69,92 EUR -3,05% (26.09.2018, 10:00)



NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:

USD 84,79 +0,62% (25.09.2018, 22:01)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie Deutschland:

NKE



NYSE-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (26.09.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) unter die Lupe.Der US-Konzern habe ordentliche Zahlen für das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres veröffentlicht. Die Erwartungen an den Sportartikelhersteller seien aber groß gewesen. Die Nike-Aktie gebe nach.Der Sportartikelbranche gehe es weiterhin sehr gut. Das liege v.a. daran, dass Nike, aber auch adidas und PUMA, stets mit Produktinnovationen aufwarten könnten. Ein Ende des Sneakers-Boom sei nicht abzusehen. "Der Aktionär" bleibe bullish für die Nike-Aktie, so Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.09.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Nike-Aktie:70,05 EUR -2,63% (26.09.2018, 09:53)