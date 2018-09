XETRA-Aktienkurs Nike-Aktie:

Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Euronext-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires.

New York (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von Analystin Alexandra Walvis von Goldman Sachs:Im Rahmen einer Aktienanalyse empfiehlt die Analystin Alexandra Walvis von der Investmentbank Goldman Sachs die Aktien des Sportartikelherstellers Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Euronext-Symbol: NKE) weiterhin zum Kauf.Die Datenlage für die nordamerikanischen Retailer sei weitgehend konstruktiv. Zahlreiche Einzelhändler würden von einem soliden sequenziellen Wachstum in den Sparten Bekleidung und Schuhe berichten.Die Analysten von Goldman Sachs glauben, dass sich die Erwartungshaltung der Investoren hinsichtlich des Umsatzwachstums von Nike Inc. im ersten Geschäftsquartal 2019 im Vergleich zu vorherigen Quartalen erhöht habe. Verschiedene Treffen mit Investoren in den letzten Wochen hätten Optimismus erkennen lassen.Analystin Alexandra Walvis bestätigt das Kursziel für die Nike-Aktie von 81,00 USD.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nike-Aktie: