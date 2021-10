Börsenplätze Nike-Aktie:



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Hängepartie an den Börsen setze sich am Dienstag fort. Der Sportartikelhersteller Nike zähle dabei allerdings zu den Top-Gewinnern an der Wall Street. Eine bullishe Studie von Goldman Sachs treibe die Aktie wieder an, die wegen Problemen mit den Lieferketten zuletzt unter Druck geraten sei.Goldman-Analystin Kate McShane habe Nike trotz der anhaltenden Lieferengpässe in der gesamten Bekleidungsbranche wieder mit "buy" in die Bewertung aufgenommen. Wichtigster Wettbewerbsvorteil des Konzerns bleibe seine Markenstärke. "Während sich Modezyklen kurzfristig auf den Marktanteil auswirken können, stellen wir fest, dass die Stärke der Marke langfristig die Marktanteilsgewinne von Nike unterstützen wird", heiße es in der Studie.Nike könne zudem davon profitieren, dass Modetrends nach der Pandemie lässiger würden und das Verhältnis von Angebot und Nachfrage extrem eng bleibe, was weniger Werbeaktionen nötig mache. Hinzu komme, dass die umfangreichen Kundendaten und eine Reihe von Apps genutzt werden könnten, um Mitgliederzahlen und weltweite Nachfrage zu steigern.Nike steht auf der Empfehlungsliste des "Aktionär", so Maximilian Völkl. Die Lieferketten-Probleme sollten temporär sein. Langfristig würden die Aussichten gut bleiben - auch wenn die Konsolidierung im schwierigen Marktumfeld vorerst noch anhalten könnte. (Analyse vom 12.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link