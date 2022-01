Börsenplätze Nike-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:

133,00 EUR -3,73% (10.01.2022, 16:54)



NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:

150,52 USD -4,11% (10.01.2022, 16:41)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



NYSE-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (10.01.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) unter die Lupe.Nike habe Ende vergangen Jahres mit überraschend positiven Zahlen geglänzt. Zuletzt habe das Papier des Sportartikel-Herstellers allerdings aufgrund der negativen Corona-Entwicklung Federn gelassen. Und heute drücke eine noch weniger erfreuliche Analystenstimme auf den Aktienkurs.HSBC habe Nike zeitgleich mit dem Konkurrenten adidas von "buy" auf "hold" abgestuft und das Kursziel für den US-Konzern von 184 auf 182 US-Dollar reduziert. Man sehe einen "Mangel an kurzfristigen Katalysatoren". Nach der Vorgabe hätte der Titel allerdings noch mehr als 21 Prozent Aufwärtspotenzial.Während die Produktionsprobleme in Vietnam für die beiden Sportwarenhersteller überstanden sein dürften, bleibe die Lage in den weltweiten Lieferketten durchaus angespannt. Es könnte jedoch noch einige Zeit dauern, bis sich die Situation normalisiert habe. Zudem dürfte die Nachfrage chinesischer Kunden in Summe eher träge bleiben.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link