Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:

62,75 Euro +0,67% (27.06.2018, 14:48)



NYSE-Euronext-Aktienkurs Nike-Aktie:

72,65 USD +0,12% (27.06.2018, 14:51, vorbörslich)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie Deutschland:

NKE



NYSE-Euronext Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Euronext-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires.

(27.06.2018/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von Analyst Rick Patel von Needham & Co:Rick Patel, Aktienanalyst von Needham & Co, empfiehlt die Aktien des Sportartikelherstellers Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Euronext-Symbol: NKE) laut einer Aktienanalyse weiterhin zu halten.Die Analysten von Needham & Co senken die EPS-Prognose für das Geschäftsjahr 2019 von 2,53 auf 2,50 USD um der Stärke des US-Dollars gegenüber dem Euro, Yen und Britischen Pfund seit dem letzten Quartalsbericht Rechnung zu tragen..Die Lifestyle-Produkte von Nike Inc. als Kombination aus Freizeit und Sport würden den Nerv der Zeit treffen und bei den Lagerbeständen seien Verbesserungen sichtbar. Allerdings reflektiere die Premiumbewertung bereits die Stärkung des Geschäfts, so der Analyst Rick Patel. Zudem werde mit Spannung auf die aktualisierten Investitionsplanungen für 2019 gewartet.In ihrer Nike-Aktienanalyse stufen die Analysten von Needham & Co den Titel nach wie vor mit "hold" ein.Börsenplätze Nike-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs Nike-Aktie:63,01 Euro +1,24% (27.06.2018, 14:20)