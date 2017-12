Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:

Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Euronext-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires.

Charlotte (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von Analyst Robert Ohmes von BofA Merrill Lynch Research:Robert Ohmes, Aktienanalyst von BofA Merrill Lynch Research, vertritt laut einer aktuellen Aktienanalyse in Bezug auf die Aktien des Sportartikelherstellers Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Euronext-Symbol: NKE) die Erwartung einer unterdurchschnittlichen Kursentwicklung.Die Analysten von BofA Merrill Lynch Research weisen darauf hin, dass die Guidance von Nike Inc. auf der Annahme einer Umsatzverbesserung in FQ4 basiere.Allerdings sollten Investoren berücksichtigen, dass Schlüsselpartner von Nike im Einzelhandel von sinkenden Einnahmen ausgehen würden. Der Marktforscher SportScan habe mitgeteilt, dass es im Schuhmarkt in Nordamerika zu sequenziellen Rückgängen gekommen sei. Laufschuhe von Nike würden ein Minus von 14% aufweisen.In ihrer Nike-Aktienanalyse stufen die Experten von BofA Merrill Lynch Research den Titel unverändert mit "underperform" ein und bestätigen das Kursziel von 42,00 USD.