Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol Deutschland: NKE, NYSE-Ticker-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (21.12.2020/ac/a/n)



Nike habe seine Zahlen zum 2. Geschäftsquartal veröffentlicht. Diese seien klasse ausgefallen. 10,5 Mrd. USD Umsatz seien erwartet worden. Man habe über 11 Mrd. USD geliefert. Der Gewinn habe etwa um die 15% über den Erwartungen gelegen. Das Online-Geschäft laufe mit einem Plus von 86% wirklich gut, so der Aktienprofi. Nach der Bekanntgabe der Zahlen sei die Nike-Aktie richtig durchgestartet. Sie notiere ohnehin auf Rekordhoch. In den vergangenen Monaten konnte man also mit der Nike-Aktie nicht so viel falsch machen, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 21.12.2020)