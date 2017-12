Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:

52,90 Euro -3,16% (22.12.2017, 14:25)



NYSE-Euronext-Aktienkurs Nike-Aktie:

62,80 USD -3,04% (22.12.2017, 14:25, vorbörslich)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie Deutschland:

NKE



NYSE-Euronext Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Euronext-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires.

(22.12.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





London (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von Analyst Matthew McClintock von Barclays:Matthew McClintock, Aktienanalyst von Barclays, rät Investoren im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zur Übergewichtung der Aktie des Sportartikelherstellers Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Euronext-Symbol: NKE).Nach Vorlage der Quartalszahlen sprechen die Barclays-Analysten davon, dass Nike Inc. im Bereich diskretionäre Produkte eine der besten Storys für 2018 biete.Stärkere Geschäftsergebnisse gepaart mit einem zunehmend optimistischer klingenden Management würden darauf hindeuten, dass Nike in die Nähe eines starken, nachhaltigen und profitablen Wachstums komme, so die Einschätzung des Analysten Matthew McClintock.In ihrer Nike-Aktienanalyse stufen die Experten von Barclays den Titel nach wie vor mit "overweight" ein und erhöhen das Kursziel von 65,00 auf 71,00 USD.XETRA-Aktienkurs Nike-Aktie:53,27 Euro -1,15% (22.12.2017, 13:44)