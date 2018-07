NYSE-Euronext-Aktienkurs Nike-Aktie:

78,35 USD -1,67% (02.07.2018, 22:01)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie Deutschland:

NKE



NYSE-Euronext Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Euronext-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (03.07.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nike-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Euronext-Symbol: NKE) charttechnisch unter die Lupe.Am vergangenen Freitag sei die Nike-Aktie mit einem dynamischen Aufwärtsgap auf Tagesbasis (72,12 USD zu 77,03 USD) auf ein neues Allzeithoch (81,00 USD) gesprungen. Damit habe der Sportartikelhersteller auch die nahezu deckungsgleichen Hochs der drei Vorwochen überwunden. Obwohl das Papier das Anlaufziel der Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in Form der 161,8%-Fibonacci-Projektion des gesamten Korrekturimpulses von Dezember 2015 bis November 2016 (79,80 USD) mittlerweile abgearbeitet habe, entstehe in der Konsequenz dennoch ein erneutes prozyklisches Investmentkaufsignal. Dazu würden die Trendfolger MACD und Aroon passen, die zuletzt synchron neue Einstiegssignale generiert hätten. In die gleiche Kerbe schlage auch der "HSBC Trendkompass". Gemäß der wöchentlichen objektiven Auswertung der Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt anhand der Kriterien Relative Stärke bzw. Momentum befinde sich die Nike-Aktie in einer lehrbuchmäßigen Haussephase. Da Trends oftmals sehr viel weiter tragen würden als sich das Anleger vorstellen könnten, sollten Investoren am Ball bleiben. Um bisher aufgelaufene Gewinne zu sichern, biete sich das Tief der letzten Woche (71,15 USD) als Stopp an, womit auch das eingangs angeführte Gap Berücksichtigung finde, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 03.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Nike-Aktie:66,83 Euro -2,48% (02.07.2018, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:67,51 Euro +0,10% (03.07.2018, 08:24)