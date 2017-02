NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:

56,75 USD +0,82% (17.02.2017, 22:01)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie Deutschland:

NKE



NYSE Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, NYSE Ticker-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (20.02.2017/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nike-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers Nike (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, NYSE Ticker-Symbol: NKE) unter die Lupe.Seit Dezember 2015 habe sich die Nike-Aktie eine wohlverdiente Verschnaufpause gegönnt. Aktuell sei der Titel aber wieder einen Blick wert, was zum einen am interessanten Ausmaß der beschriebenen Korrektur und zum anderen an dem ausgeprägten Konsolidierungsmuster liege. So habe das Luftholen des Jahres 2016 im vergangenen November bei 49,04 USD geendet - exakt im Bereich einer wichtigen Haltezone aus der 38-Monats-Linie, verschiedenen horizontalen Unterstützungen sowie des 38,2%-Fibonacci-Retracements des Hausseimpulses von März 2011 bis Dezember 2015 (49,22 USD). Gleichzeitig sorge die anschließende Erholung für die "bullishe" Auflösung einer klassischen Korrekturflagge.Da der Ausbruch auf der Oberseite zudem durch Longsignale seitens der trendfolgenden Indikatoren MACD und Aroon bestätigt werde, befinde sich der Sportartikelhersteller aktuell in einer charttechnisch vielversprechenden Ausgangslage. Schließlich impliziere die aufgelöste Korrekturflagge einen Anlauf auf das bisherige Rekordhoch bei 68,05 USD, wobei das Hoch vom August 2016 bei 60,32 USD eine wichtige Zwischenetappe markiere.Börsenplätze Nike-Aktie:XETRA-Aktienkurs Nike-Aktie:53,65 EUR +1,19% (20.02.2017, 09:07)