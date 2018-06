Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:

62,41 Euro -0,89% (25.06.2018, 13:17)



NYSE-Euronext-Aktienkurs Nike-Aktie:

72,72 USD -0,97% (25.06.2018, 14:12, vorbörslich)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie Deutschland:

NKE



NYSE-Euronext Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Euronext-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires.

(25.06.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Berkshire (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von Analyst Eric Tracy von Buckingham Research:Laut einer Aktienanalyse nimmt Eric Tracy, Aktienanalyst von Buckingham Research, hinsichtlich der Aktien des Sportartikelherstellers Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Euronext-Symbol: NKE) nur noch eine neutrale Haltung ein.Nach den Kurssteigerungen halten die Analysten von Buckingham Research das Chance/Risiko-Verhältnis der Aktien von Nike Inc. inzwischen für ausgeglichener.Analyst Eric Tracy schätzt die langfristigen fundamentalen Aussichten von Nike als positiv ein. Eine konstruktivere Anlageeinschätzung sei im Falle eines Kursrücksetzers oder einer besseren Vorhersehbarkeit in Bezug auf die Gewinntreiber möglich.In ihrer Nike-Aktienanalyse stufen die Analysten von Buckingham Research den Titel von "buy" auf "neutral" zurück, heben aber das Kursziel von 75,00 auf 80,00 USD an.Börsenplätze Nike-Aktie:XETRA-Aktienkurs Nike-Aktie:62,60 Euro -1,83% (25.06.2018, 13:13)