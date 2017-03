Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:

53,964 EUR -1,29% (21.03.2017, 15:40)



NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:

58,31 USD -0,63% (21.03.2017, 15:34)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie Deutschland:

NKE



NYSE Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, NYSE Ticker-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (21.03.2017/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von Andreas Deutsch, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Andreas Deutsch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers Nike (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, NYSE Ticker-Symbol: NKE) unter die Lupe.Die adidas-Aktie laufe und laufe, aber auch Nike komme langsam in Fahrt. Der kurzfristige Aufwärtstrend sei intakt. Eine wichtige Hürde sei überwunden worden. Der Markt sehe Nike im Aufwind.Kann das US-Unternehmen heute mit den Q3-Zahlen (habe im Februar geendet) überzeugen, sollte die Nike-Aktie weiter an Dynamik gewinnen. Dann seien schnell Aktienkurse jenseits der 60-Dollar-Marke drin. Überzeuge der Sportartikelhersteller nicht, drohe ein Test der Unterstützung bei 56 Dollar.Langfristig orientierte Investoren sollten bei der Nike-Aktie dabei bleiben und den Stopp bei 43 Euro platzieren, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.03.2017)Xetra-Aktienkurs Nike-Aktie:54,24 EUR -0,53% (21.03.2017, 14:49)