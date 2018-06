Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:

61,67 Euro -0,15% (28.06.2018, 16:36)



NYSE-Euronext-Aktienkurs Nike-Aktie:

71,655 USD +0,43% (28.06.2018, 16:27)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie Deutschland:

NKE



NYSE-Euronext Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Euronext-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (28.06.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie des Sportartikelherstellers Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Euronext-Symbol: NKE) unter die Lupe.Das Papier des US-Konzerns zeige sich seit vielen Monaten in einer sehr starken Verfassung, auch wenn der Aktienkurs zuletzt etwas nachgegeben haben. Die Nike-Aktie sei weiterhin ein gutes Stück von der 200-Tage-Linie entfernt. Zudem gehöre Nike im bisherigen Jahresverlauf zu den Top-Werten im Dow Jones. Die Story bei Nike sei weiterhin intakt. Die Nike-Aktie sei ein solider, defensiver Konsumwert, so Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 28.06.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link