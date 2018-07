Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:

Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Euronext-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires.

New York (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von Analyst Jamie Merriman von Sanford C. Bernstein & Co:Laut einer Aktienanalyse äußert Jamie Merriman, Analyst vom Investmenthaus Sanford C. Bernstein & Co, nach wie vor die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung bei den Aktien des Sportartikelherstellers Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Euronext-Symbol: NKE).Die Analysten von Sanford C. Bernstein & Co sind nach einem erfreulichen Quartalsbericht von Nike Inc. der Ansicht, dass Produktinnovationen weiterhin das langfristige Umsatzwachstum begünstigen würden und der verstärkte Fokus auf den direkten Kundenzugang bei den Margen Expansionspotenzial ermögliche.Auf Sicht der nächsten fünf Jahre werde mit einem durchschnittlichen Gewinnwachstum je Aktie von 17% gerechnet. In den letzten Monaten habe sich der Optimismus verstärkt, dass Nike das Schiff wieder auf Kurs gebracht habe. Das positive Momentum dürfte sich in 2019 fortsetzen, so der Analyst Jamie Merriman.In ihrer Nike-Aktienanalyse stufen die Analysten von Sanford C. Bernstein & Co den Titel unverändert mit "outperform" ein und setzen das Kursziel von 76,00 auf 84,00 USD herauf.Börsenplätze Nike-Aktie:XETRA-Aktienkurs Nike-Aktie:67,80 Euro -1,07% (02.07.2018, 13:55)