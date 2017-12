Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:

51,29 Euro -6,11% (22.12.2017, 15:32)



NYSE-Euronext-Aktienkurs Nike-Aktie:

61,62 USD -4,86% (22.12.2017, 15:35)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie Deutschland:

NKE



NYSE-Euronext Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Euronext-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires.

(22.12.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse der Analystin Kate McShane von der Citigroup:Im Rahmen einer Aktienanalyse empfiehlt die Analystin Kate McShane von der Citigroup die Aktien des Sportartikelherstellers Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Euronext-Symbol: NKE) weiterhin zum Kauf.Die Quartalszahlen von Nike Inc. seien solide ausgefallen. Das Management sei hinsichtlich der Frage eines Umschwungs in Nordamerika in Q4 etwas ausweichend gewesen.Die Citigroup-Analysten zeigen sich aber optimistisch, dass die neuen Produktplattformen und die NBA-Partnerschaft die Geschäftsentwicklung vorantreiben könnten.Da vor allem das Ende des Geschäftsjahres für die Erfüllung der Guidance besonders wichtig sei, könnte der Aktienkurs zunächst unter Druck gekommen sein.Börsenplätze Nike-Aktie:XETRA-Aktienkurs Nike-Aktie:52,55 Euro -2,49% (22.12.2017, 15:01)