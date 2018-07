Xetra-Aktienkurs Nike-Aktie:

Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Euronext-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires.

Los Angeles (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von Analyst Christopher Svezia von Wedbush Securities:Christopher Svezia, Analyst vom Investmenthaus Wedbush Securities, vertritt laut einer Aktienanalyse in Bezug auf die Aktien des Sportartikelherstellers Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Euronext-Symbol: NKE) weiterhin die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Die Analysten von Wedbush Securities bezeichnen den Quartalsbericht von Nike Inc. als Beleg für die Rückkehr zu globalem Wachstum.Die Ergebnisse hätten die Erwartungen klar übertroffen und würden die Gewinnerstrategie des Unternehmens demonstrieren. Das Wachstum habe auf breiten Füßen gestanden.Analyst Christopher Svezia hält den Margenausblick für 2019 für konservativ und setzt im Zuge angehobener Prognosen das Kursziel für die Nike-Aktie von 82,00 auf 85,00 USD herauf.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nike-Aktie: