Börsenplätze Nike-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Nike-Aktie:

67,50 Euro +8,92% (29.06.2018, 13:32)



Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:

67,55 Euro +8,24% (29.06.2018, 13:37)



NYSE-Euronext-Aktienkurs Nike-Aktie:

USD 71,70 +0,49% (28.06.2018, 22:00)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie Deutschland:

NKE



NYSE-Euronext Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Euronext-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (29.06.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





München (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Die aktuelle FIFA Fußball-Weltmeisterschaft in Russland ist auch ein Wettbewerb für diverse Sportartikelhersteller. Die meisten Fußballteams werden in diesem Jahr von adidas gesponsert, gefolgt von Nike (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Euronext-Symbol: NKE), so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Unternehmen wie adidas, Nike oder Puma seien Weltmarken. Für sie sei die aktuelle WM eine internationale Bühne für ihre Produkte. In Russland hätten sie die Möglichkeit, sich einem Milliardenpublikum zu präsentieren und könnten auf einen Schlag so viele Menschen mit ihren Schuhen, Trikots etc. wie bei keinem anderen Sportereignis erreichen.Bereits 2014 hätten ca. 3 Mrd. Menschen die WM-Spiele in Brasilien angeschaut. adidas als Partner der FIFA für die Fußball-WM habe die Möglichkeit, lizensierte Bälle, Schuhe und Trikots zu verkaufen. In dieser Zeit seien die Marken der Sportartikelhersteller weltweit gegenwärtig. Verstärkt werde dieser Effekt durch den Einsatz von sozialen Netzwerken. Die Superstars des Fußballs seien hierbei wichtige Werbeträger.Sportmarken wie adidas und Nike würden am Erfolg der Spieler und WM-Teams zu partizipieren versuchen. Die entscheidende Frage hierbei sei, wer den zukünftigen Weltmeister ausstatten werde. Denn dadurch könnte sich nicht nur das Renommee, sondern auch der Umsatz eines Herstellers steigern. Bereits 2014 habe adidas bei der WM in Brasilien die Nase vorne: Das Unternehmen habe die Trikots der Finalisten Deutschland und Argentinien gestellt. Die Investmentbank Wedbush Securities habe errechnet, dass das Turnier adidas ca. EUR 400 Mio. Umsatz eingebracht habe. Dies entspreche ca. 3% des Jahresumsatzes. Bei Nike seien es mit USD 325 Mio. ungefähr 1% vom Umsatz gewesen.Bei der diesjährigen Fußball-WM rüste adidas als größter europäischer Sportartikelhersteller 12 der 32 Teams und damit zwei Mannschaften mehr als Nike aus. Um die eigene Sportmarke weiter zu stärken, müssten erfolgreiche Teams unterstützt werden. Das Sponsoring sei ein bedeutender Baustein, um langfristig zu wachsen und viel entscheidender als der kurzfristige Gewinn. Es sei auch deshalb wichtig, weil es den Sportartikelhersteller Glaubwürdigkeit gebe und neue Chancen eröffne, auch Lifestyle-Produkte mit hohen Margen zu veräußern.Die Nike Aktie werde aktuell bei USD 71,35 (28.06.2018) gehandelt. Das Jahreshoch habe bei USD 75,91 (18.06.2018) gelegen, das Jahrestief bei USD 50,35 (12.10.2017). Bei Bloomberg würden 20 Analysten die Aktie auf "kaufen", 16 auf "halten" und zwei Analysten auf "verkaufen" setzen. Bloomberg-Analysten würden aktuell ein zwölf-Monats-Kursziel von USD 75,57 setzen. (Analyse vom 29.06.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link