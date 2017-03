Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:

Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, NYSE Ticker-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (30.03.2017/ac/a/n)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktie: Begeisterung spürbar nachgelassen - AktienanalyseJahrelang gehörte die Aktie des Sportartikelherstellers Nike (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, NYSE Ticker-Symbol: NKE) zu den Lieblingen der Wall Street, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Zuletzt allerdings habe die Begeisterung für den Dow-Wert spürbar nachgelassen. Das Unternehmen wachse zwar weiterhin, die Dynamik lasse aus Sicht von Analysten und Anlegern inzwischen aber zu wünschen übrig, insbesondere im US-Heimatmarkt. Hier habe das Unternehmen wegen der verschärften Konkurrenz (adidas, Under Armour) und des starken US-Dollar im jüngsten Quartal nur um 3 Prozent zugelegt. Aber auch in Europa habe der Konzern schon bessere Zeiten gesehen: Dort seien die Zuwächse auf 4 Prozent zurückgegangen.Dass Nike seine Erlöse in Summe dennoch um 5 Prozent auf 8,4 Mrd. US-Dollar habe steigern können, sei vor allem guten Geschäften in Japan und China zu verdanken gewesen. Währungsbereinigt hätte der Umsatz um 8 Prozent zugelegt. Aber auch damit wäre Nike nicht an die Konsensschätzungen herangekommen. Zur Erinnerung: Nike-Chef, Mark Parker, habe den Investoren 50 Mrd. US-Dollar Umsatz im Jahr 2020 versprochen. Dafür brauche der Konzern eine jährliche Wachstumsrate von 10 Prozent. Auch der schwammige Ausblick sei am Parkett nicht gut angekommen. Parker stelle für das laufende Quartal lediglich "weiteres solides Wachstum und Profitabilität" in Aussicht - konkreter sei er nicht geworden.Dennoch: Das Unternehmen bleibe in der Sportbranche eine Klasse für sich, allein mit Blick auf die Umsatzdimensionen. Zum Vergleich: Der jüngste Quartalsumsatz von adidas habe mit 4,7 Mrd. Euro um rund 3 Mrd. Euro unter dem von Nike gelegen. Und auch gewinnseitig schwebe der US-Konzern in ganz anderen Sphären. Im abgelaufenen Quartal habe Nike seinen Überschuss um satte 20 Prozent auf 1,14 Mrd. Euro steigern können. Damit hat der US-Konzern in drei Monaten etwa so viel verdient wie adidas im gesamten Jahr, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 12/2017)Xetra-Aktienkurs Nike-Aktie:52,32 EUR -0,63% (30.03.2017, 15:36)