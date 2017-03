Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:

Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Euronext-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires.

(08.03.2017/ac/a/n)

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von Analyst Paul Trussell von der Deutschen Bank:Im Rahmen einer Aktienanalyse spricht Analyst Paul Trussell von der Deutschen Bank für die Aktien des Sportartikelherstellers Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Euronext-Symbol: NKE) weiterhin eine Kaufempfehlung aus.Ein erhöhter Wettbewerb und eine zeitweilige Verlangsamung bei der Innovationspipeline von Nike Inc. sowie negative Futures in Nordamerika würden zu dem Schluss führen, dass in Beaverton nicht alles in Ordnung sei.Die Analysten der Deutschen Bank senken ihre Schätzungen für das zweite Halbjahr 2017 bis unterhalb der Konsensprognosen, zeigen sich jedoch im Hinblick auf 2018 optimistischer als der Markt im Durchschnitt.Analyst Paul Trussell ist davon überzeugt, dass sich das internationale Momentum fortsetze. Am positiven Margenausblick für 2018 habe sich nichts geändert.Börsenplätze Nike-Aktie:Xetra-Aktienkurs Nike-Aktie:53,50 Euro +0,62% (08.03.2017, 15:51)