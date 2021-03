Börsenplätze Nike-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:

106,90 EUR -5,21% (25.03.2021, 16:23)



XETRA-Aktienkurs Nike-Aktie:

106,72 EUR -7,15% (25.03.2021, 16:05)



NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:

125,77 USD -5,55% (25.03.2021, 16:13)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Deutschland Nike-Aktie:

NKE



NYSE-Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol Deutschland: NKE, NYSE-Ticker-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (25.03.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers Nike (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol Deutschland: NKE, NYSE-Ticker-Symbol: NKE) unter die Lupe.Die Nike-Aktie gebe am Donnerstag deutlich nach und sei schwächster Wert im Dow Jones. Der Grund: Nach der Verhängung von EU-Sanktionen gegen China seien ausländische Unternehmen unter Beschuss geraten, neben Nike auch adidas und H&M. Medien in China würden gegen die Konzerne schwere Geschütze auffahren. Chinas parteinahe Zeitung "Global Times" habe am Donnerstag u.a. die Sportartikelhersteller adidas, Nike und New Balance beschuldigt, "scharfe Bemerkungen" im Zusammenhang mit Xinjiang gemacht zu haben. Auch die Modefirma Burberry und Zara seien negativ erwähnt worden. Eine Reihe chinesischer Stars habe öffentlich die Zusammenarbeit mit westlichen Konzernen aufgekündigt.Begonnen habe der Streit bereits im vergangenen Jahr, als H&M verkündet habe, keine Baumwolle mehr aus der chinesischen Region Xinjiang zu beziehen. Der Grund seien Berichte gewesen, wonach die muslimische Minderheit der Uiguren dort Zwangsarbeit verrichten müsse.Damals habe es noch keine Reaktionen seitens China gegeben. Das habe sich am Montag geändert, nachdem die EU am Montag zum ersten Mal seit mehr als drei Jahrzehnten wieder Sanktionen gegen China verhängt habe. Diese würden sich gegen chinesische Beamte richten, die für die Verfolgung der Uiguren verantwortlich gemacht würden.Als Reaktion habe die Regierung in Peking umgehend eigene Sanktionen gegen europäische Politiker, Experten und Institutionen angekündigt. In den Sozialen Medien entlade sich derzeit ein Shitstorm über Nike und Co. Mitunter sei es zu Boykottaufrufen gegen die Unternehmen gekommen.Werde der Konflikt nicht so bald wie möglich aus der Welt geschafft, könnte dies die Geschäfte und Aktienkurse von Nike und Co merklich belasten. Investierte Anleger sollten die vom "Aktionär" ausgegebenen Stoppkurse beachten, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.03.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link