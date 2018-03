Tradegate-Aktienkurs Porsche-Vorzugsaktie:

65,46 EUR +3,64% (26.03.2018, 14:21)



ISIN Porsche-Vorzugsaktie:

DE000PAH0038



WKN Porsche-Vorzugsaktie:

PAH003



Ticker-Symbol Porsche-Vorzugsaktie:

PAH3



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Porsche-Vorzugsaktie:

POAHF



Kurzprofil Porsche SE:



Die Porsche Automobil Holding SE (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) ist eine börsennotierte Holdinggesellschaft. Sie hält die Mehrheit der Stammaktien am Volkswagen Konzern, einem der weltweit führenden Automobilhersteller. Der Volkswagen Konzern besteht aus zwölf Marken aus sieben europäischen Staaten: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Neben diesem Kerninvestment plant die Porsche SE, weitere strategische Beteiligungen entlang der automobilen Wertschöpfungskette zu erwerben. Diese umfasst die gesamte Bandbreite von Basistechnologien zur Unterstützung des Entwicklungs- und Produktionsprozesses bis hin zu fahrzeug- und mobilitätsbezogenen Dienstleistungen.



Die Porsche Automobil Holding SE hat sich im September 2014 mit rund 10 Prozent an dem US-amerikanischen Technologieunternehmen INRIX Inc., Kirkland, Washington, beteiligt. Der Erwerb bedeutet den ersten Schritt zum Aufbau eines Beteiligungsportfolios, das die bestehende Beteiligung an der Volkswagen AG ergänzen soll. (26.03.2018/ac/a/nw)







Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Nieding + Barth: Porsche-Verfahren wegen Dieselmanipulationen nimmt endlich Fahrt auf - AktiennewsMitte Juni geht es nun doch los. Das hat das Landgericht (LG) Stuttgart im Rahmen einer sogenannten Vorlagenanordnung jetzt verkündet. Dann wird sich das LG Stuttgart mit dem Vorwurf gegen die Porsche SE (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) befassen, sie habe im Zusammenhang mit dem Einsatz manipulierter Software in Dieselfahrzeugen des VW-Konzerns (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF), die Ad hoc-Mitteilungspflicht verletzt und ihre Aktionäre zu spät informiert. Die Aktie der Porsche SE war - genau wie die Papiere der Volkswagen AG - nach dem Bekanntwerden der Manipulationen dramatisch abgerutscht. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung der Nieding + Barth Rechtsanwaltsaktiengesellschaft:"Nachdem das Oberlandesgericht Stuttgart nach über einem Jahr noch immer keine Anstalten macht, das Verfahren nach dem Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz, kurz KapMuG, gegen Porsche zu eröffnen oder wenigstens zu fördern, macht sich nun das LG Stuttgart auf, den Sachverhalt zu klären. Aufgrund unseres dezidierten Vortrages werden nun in zunächst acht Verhandlungstagen zahlreiche Zeugen gehört werden. Auch wurde der Robert Bosch GmbH aufgegeben, bestimmte E-Mails und Briefe aus den Jahren 2007 und 2008 an den Volkswagen-Konzern vorzulegen", sagt Andreas M. Lang, Anwalt bei der Nieding+Barth Rechtsanwaltsaktiengesellschaft, deren Klageplattform, die auch für Porsche-Kläger die Basis ist, im Fall VW mittlerweile Schadenersatzforderungen von privaten und institutionellen Investoren im Gesamtwert von mehr als 2,8 Milliarden Euro vertritt."Für die Porsche-Aktionäre unter den von uns vertretenen Mandanten ist das eine sehr gute Nachricht", so Lang weiter. "Besonders gefreut hat uns, dass das Landgericht Stuttgart auf unseren ausdrücklichen Antrag nun der Robert Bosch GmbH aufgegeben hat, bestimmte Emails und Schreiben aus den Jahren 2007 und 2008 an den Volkswagen-Konzern in unseren Verfahren vorzulegen, aus denen sich ergibt, dass Bosch den Volkswagen-Konzern bereits zu diesem Zeitpunkt darauf hingewiesen hat, dass die umstrittene Software auf gar keinen Fall zur Manipulation der Abgassteuerung bei Dieselmotoren verwendet werden darf", ergänzt Rechtsanwalt Klaus Nieding. "Diese Warnungen von Bosch hätten aus unserer Sicht bereits in den Jahren 2007 und 2008 zu entsprechenden Ad hoc-Meldungen des Volkswagen-Konzerns führen müssen, so dass auch Aktionäre, die ab diesem Zeitpunkt Aktien haben, etwaige Kursverluste daraus geltend machen können. Die Klageforderungen bei Volkswagen und Porsche werden sich dadurch sicher erhöhen", so Nieding weiter.Börsenplätze Porsche-Vorzugsaktie:XETRA-Aktienkurs Porsche-Vorzugsaktie:65,60 EUR +2,02% (26.03.2018, 14:17)