Kurzprofil Porsche SE:



Die Porsche Automobil Holding SE (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) ist eine börsennotierte Holdinggesellschaft. Sie hält die Mehrheit der Stammaktien am Volkswagen Konzern, einem der weltweit führenden Automobilhersteller. Der Volkswagen Konzern besteht aus zwölf Marken aus sieben europäischen Staaten: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, SKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Neben diesem Kerninvestment plant die Porsche SE, weitere strategische Beteiligungen entlang der automobilen Wertschöpfungskette zu erwerben. Diese umfasst die gesamte Bandbreite von Basistechnologien zur Unterstützung des Entwicklungs- und Produktionsprozesses bis hin zu fahrzeug- und mobilitätsbezogenen Dienstleistungen.



Die Porsche Automobil Holding SE hat sich im September 2014 mit rund 10 Prozent an dem US-amerikanischen Technologieunternehmen INRIX Inc., Kirkland, Washington, beteiligt. Der Erwerb bedeutet den ersten Schritt zum Aufbau eines Beteiligungsportfolios, das die bestehende Beteiligung an der Volkswagen AG ergänzen soll. (01.03.2017/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nieding + Barth: Porsche-Verfahren nimmt Fahrt auf - AktiennewsDas Landgericht Stuttgart hat im Rahmen eines sogenannten Vorlagebeschlusses am 28.02.2017 verkündet, dass die Folgen des Einsatzes manipulierter Software in Dieselfahrzeugen des VW-Konzerns (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) für betroffene Porsche-Aktionäre im Rahmen eines Musterverfahrens vor dem Oberlandesgericht Stuttgart geklärt wird, so die Nieding + Barth Rechtsanwaltsaktiengesellschaft in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die Aktie der Porsche SE (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) war - genau wie die Papiere der Volkswagen AG - nach dem Bekanntwerden der Manipulationen dramatisch abgerutscht.Damit bestätigten die Richter die, von den Anwälten der auf Kapitalmarktthemen spezialisierten Nieding+Barth Rechtsanwaltsaktiengesellschaft in dem Verfahren gegen massive Widerstände vertretene Rechtsauffassung, dass die Frage, ob die Porsche SE ebenfalls eine Adhoc-Mitteilungspflicht im Zusammenhang mit dem "VW-Dieselgate" hatte, in einem eigenständigen Verfahren zu klären ist. "Für uns und die von uns vertretenen Mandanten ist der Vorlagebeschluss bereits ein Erfolg. Denn jetzt wird gerichtlich geklärt, inwieweit die Porsche SE selbst von den Geschäftsereignissen bei der Volkswagen AG betroffen war, inwieweit sie hierüber selbst hätte im Rahmen der Ad-hoc-Publizität berichten müssen und ob Wissen insbesondere des VW-Vorstandsvorsitzenden Herrn Dr. Winterkorn aufgrund seines Doppelvorstandsmandates auch der Porsche SE zuzurechen ist", sagt Nieding+Barth Vorstand Andreas M. Lang. Insbesondere werde es nun darum gehen, wichtige Fragen des Informationsflusses im Konzernverhältnis zu beleuchten, so der Fachanwalt für Kapitalanlagerecht weiter. Sowohl die beklagte Porsche SE, als auch andere Verfahrensbeteiligte hatten zuvor argumentiert, dass ein eigenständiges Verfahren in Stuttgart vor dem Oberlandesgericht nicht erforderlich sei, da die wesentlichen Fragen bereits im Musterverfahren gegen die Volkswagen AG vor dem Oberlandesgericht Braunschweig geklärt würden.Insgesamt vertritt die Kanzlei in dem Themen-Komplex "VW-Dieselgate" Schadenersatzansprüche im Wert von gut 2,8 Milliarden Euro für Volkswagen- und Porsche-Aktionäre, die sich falsch über den Diesel-Skandal informiert fühlen.