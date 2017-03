Immerhin hätten sich die Befürchtungen, die von Geert Wilders geführte PVV könne die stärkste Kraft im Land werden, nicht bestätigt. Nach den vorliegenden Hochrechnungen werde es "nur" für Platz zwei reichen. Dass es bis zu Veröffentlichung des amtlichen Endergebnisses der Wahlen am 21. März 2017 tatsächlich noch zu größeren Verschiebungen kommen werde, sei sehr unwahrscheinlich. Die Daten werden auf der Auszählung von 347 von 388 Wahlkreisen beruhen. Es laufe alles auf eine Mehrparteienregierung hinaus, die aus vier oder mehr einzelnen Gruppierungen bestehen werde. Traditionell werde die stärkste Partei, in diesem Fall die VVD des aktuellen Regierungschefs Mark Rutte, den ersten Aufschlag machen dürfen, um eine regierungsfähige Koalition auf die Beine zu stellen. Da die VVD jedoch nur über 32 Sitze im Parlament verfüge, benötige sie vier Partner. Als wahrscheinlichstes Koalitionsszenario werde eine Koalition von VVD, D66, CDA, PvdA oder GroenLinks angesehen. Zusammen kämen diese Bündnisalternativen auf 78 bzw. 83 Sitze.



Unabhängig davon, ob die genannte Koalition tatsächlich zustande komme, würden alle Koalitionsverhandlungen nicht einfach werden, da divergierende politische Ziele zusammengeführt werden müssten. Die Koalitionsverhandlungen würden sich hinziehen. Eine weitere Alternative zum Abschluss einer Koalition mit stabiler Parlamentsmehrheit sei zwar eine Minderheitsregierung. Durch die zersplitterte Parteienlandschaft im niederländischen Parlament dürfte es für jede Minderheitsregierung ein Kraftakt werden, die notwendigen Mehrheiten zu organisieren. Der politische Apparat dürfte dadurch erheblich gelähmt werden. Das könnte sich letztlich sehr wohl auf Europa bzw. den Euroraum auswirken. Als letzte Alternative würden Neuwahlen bleiben. Von einem anderen Wählervotum auszugehen, dürfte jedoch blauäugig sein.



Aus europäischer Sicht sei die Bildung einer Koalition, die über eine stabile parlamentarische Mehrheit verfüge, sicher die wünschenswerteste Lösung. Am ehesten werde man Auswirkungen der Wahl zumindest kurzfristig in den Kursen der holländischen Staatsanleihen bzw. der Beurteilung der Kreditwürdigkeit des Landes durch die Kapitalmärkte über die Credit Default Swap-Prämien sehen können. Solange jedoch kein Risiko bestehe, dass sich die europafeindlichen Kräfte durchsetzen würden und nationalistische Tendenzen die Oberhand gewinnen könnten und danach sehe es zurzeit nicht aus, hätten weder der Ausgang der Wahl noch die Koalitionsgespräche nachhaltigen Einfluss auf die Kapitalmärkte, von der positiven Reaktion am heutigen Vormittag einmal abgesehen. Dass der Wahlausgang in den Niederlanden Einfluss auf die Präsidentschaftswahlen in Frankreich habe, sei nicht zu erwarten, auch wenn das die Investoren vielleicht hoffen würden. Die politische Situation in Frankreich sei mit derjenigen in den Niederlanden kaum vergleichbar. (16.03.2017/ac/a/m)





Essen (www.aktiencheck.de) - Obwohl man seit dem UK-Referendum bzw. spätestens dem Ausgang der Präsidentschaftswahlen in den USA gelernt haben sollte, dass Umfrageergebnisse nicht in jedem Fall ein guter Indikator für den Ausgang von Abstimmungen sein müssen, konnte den Meinungsumfragen vor der Wahl in den Niederlanden eines in jedem Fall entnommen werden: Die Regierungsbildung wird sehr schwierig werden, so die Analysten der National-Bank AGUmfragen von Anfang März zu Folge seien etwa drei Viertel der Niederländer gemäß eigener Aussagen noch unentschlossen, für wen sie ihre Stimme abgeben würden. Dieser Anteil habe sich bis zum Wahltag zwar erheblich reduziert. Doch kurz vor der Wahl solle er noch vergleichsweise hoch gewesen sein. Es sei von 30% gesprochen worden. Außerdem habe sich der Einfluss der Vorkommnisse um die mehr oder weniger erzwungenen Absagen von Wahlkampfauftritten türkischer Spitzenpolitiker in den Niederlanden auf die Wählerstimmung schwer einschätzen lassen. Insgesamt hätten bis zu 28 Parteien in das Parlament Einzug halten und mindestens einen der 150 Sitze erhalten können. Keine Partei würde nur annähernd in die Nähe der 76 Sitze kommen, die für eine Mehrheit im Parlament ausreichen würde. So sei es dann auch gekommen. Den nebenstehenden Verteilungen von Stimmen und Sitzen könne das 2017er Wahlergebnis entnommen werden. Zum Vergleich sei auch das Wahlergebnis der Parlamentswahlen aus dem Jahr 2012 angegeben, sodass die Verschiebungen offensichtlich werden.