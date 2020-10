Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Börse in Amsterdam konnte in den vergangenen drei Monaten die Jahresverluste weiter begrenzen und den europäischen Gesamtmarkt um rund fünf Prozentpunkte outperformen, so die Analysten von Postbank Research.



Da die Analysten jedoch im gleichen Zeitraum ihre Gewinnerwartungen für das kommende Jahr etwas nach unten korrigiert hätten, habe sich auch der Bewertungshöhenflug des technologielastigen niederländischen Aktienmarkts fortgesetzt. Gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis von 20,6, dem Kurs-Buchwert-Verhältnis von 1,6 und der Dividendenrendite von 0,9 Prozent habe die Bewertung nur an einem Prozent der Handelstage in den vergangenen zehn Jahren höher gelegen; der Aufschlag zum MSCI Europe sei nie größer gewesen. Daher würden die Analysten von Postbank Research nicht denken, dass sich die Hausse im gleichen Tempo fortsetzen werde. Mehr Potenzial würden sie stattdessen vor dem Hintergrund der dynamischen Erholung des Verarbeitenden Gewerbes bei günstigeren und zyklischeren Aktienmärkten wie Deutschland oder Frankreich sehen - spätestens dann, wenn die zweite Coronavirus-Welle ihren Höhepunkt überschreite. (26.10.2020/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.