Paris (www.aktiencheck.de) - Wenn China hustet, haben die Rohstoffmärkte eine Grippe, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Schließlich habe das Reich der Mitte als Wachstumsmotor der Welt eine enorme Bedeutung für die Rohstoffmärkte. Erst kürzlich hätten durchwachsene Konjunkturdaten wie die fallenden Erzeugerpreise (-1,6 Prozent) in China und Daten zum chinesischen Außenhandel für einen Dämpfer am Rohstoffmarkt gesorgt. Auch Nickel habe zuletzt ein wenig eingebüßt und sich vom Hoch bei knapp 19.000 Dollar von Anfang September entfernt. Obwohl Rohstoffmärkte zyklisch verlaufen würden und die mittelfristige Aussicht dabei nicht außer Acht gelassen werden sollte, lohne sich auch die langfristige Perspektive. Vor allem unsichere Anleger würden auf diese Weise Orientierung gewinnen. Seit dem Jahreswechsel habe Nickel eine beeindruckende Rally aufs Parkett gelegt und notiere noch immer deutlich über dem Vorjahresniveau. Treiber dieser Entwicklung sei die wachsende Bedeutung des Metalls für die Produktion moderner Batterien, wie sie beispielsweise in Elektroautos verbaut würden.



Aus gutem Grund würden Analysten daher auf lange Sicht mit steigenden Preisen rechnen; einige Rohstoffexperten würden sogar erwarten, dass der Nickelmarkt bis 2040 um annähernd einhundert Prozent wachsen könnte. Hinzu komme, dass Nickel zwar ausreichend auf der Erde vorhanden, aber nicht sehr leicht und kostengünstig zu fördern sei. Höhere Preise würden damit langfristig sehr wahrscheinlich erscheinen. Anleger sollten sich daher von der momentanen Schwäche nicht irritieren lassen - vor allem nicht diejenigen mit einem langen Atem. (15.11.2019/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.