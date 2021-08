Paris (www.aktiencheck.de) - Einiges deutete zuletzt auf ein Ende des Nickel-Aufwärtstrends hin, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



So habe der Kurs des Industriemetalls im Juli nach einer monatelangen Aufwärtsbewegung zwar das Hoch aus dem Februar annähernd erreichen können, habe es aber nicht nachhaltig zu überwinden vermocht. Manch einem Nickel-Investor mögen in diesem Zusammenhang wieder bekannte Gegenargumente gegen das Metall in den Sinn gekommen sein. So gelte Nickel zwar gerade bei der Produktion von Batterien für elektrisch betriebene Autos als unabdingbarer Rohstoff, doch schon im Frühjahr habe die Ankündigung eines chinesischen Unternehmens für zwischen-zeitliche Irritationen gesorgt, als es in Aussicht gestellt habe, bei der Batterieherstellung auf reines Nickel verzichten zu können. Dass die Notierung dennoch keine Anzeichen einer umfassenden Korrektur zeige, dürfte auch daran liegen, dass es auf der anderen Seite genügend Argumente pro Nickel gebe. Da seien etwa Umstände und Ereignisse - von Wetterkapriolen bis hin zu politischen Turbulenzen wie Streiks -, in deren Zuge sich die Nickellager mehr und mehr leeren würden, was wiederum einen Angebotsüberhang verhindere. Vor diesem Hintergrund sollten Investoren kurzfristig nicht unbedingt von einer Korrektur bei Nickel ausgehen.



Mittel- bis langfristig dürfte unter anderem entscheidend sein, dass die Elektromobilität wohl eines der bestimmenden Wirtschaftsthemen der kommenden Jahre sein werde. Speziell im Pkw-Bereich spreche einiges dafür, dass der Antrieb via E-Batterie das Maß aller Dinge bleiben dürfte - und Nickel ein entscheidender Rohstoff. (06.08.2021/ac/a/m)



