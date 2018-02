Paris (www.aktiencheck.de) - Die Kurse zahlreicher Industriemetalle gerieten zuletzt kräftig unter Druck, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Besonders gefragt sei derzeit Nickel; rund 7 Prozent habe das vor allem für die Herstellung von Edelstahl benötigte Metall im Vergleich zur Vorwoche zugelegt - und damit so kräftig wie kein anderes Industriemetall. Ein Trend, der sich bereits seit einigen Wochen zeige, führe Nickel doch auch die Performance-Liste seit Jahresbeginn an. Ein Grund der jüngsten Nickel-Rally: Die Stahlexperten von MEPS würden für das laufende Jahr mit einem neuen Rekord bei der Edelstahlproduktion rechnen. Das Ende 2017 ohnehin schon prognostizierte Rekordvolumen von 49 Millionen Tonnen sei nun auf über 50 Millionen Tonnen angepasst worden. Zudem profitiere Nickel wie andere Industriemetalle auch von den nach wie vor guten Aussichten der Weltwirtschaft und dem weiterhin recht schwachen Dollar.Darüber hinaus habe US-Präsident Donald Trump vor wenigen Tagen zumindest schon einmal einen Plan für die Sanierung der maroden US-Infrastruktur vorgelegt - und zwar mit einem Volumen von 1,5 Billionen Dollar. Ein umfassendes Infrastrukturprogramm sei eines der zentralen Wahlkampfversprechen von Trump gewesen. Eine erneute Nickel-Korrektur sollten Anleger zwar nicht ausschließen, sehr wahrscheinlich erscheine ein solches Szenario aktuell aber nicht. (16.02.2018/ac/a/m)