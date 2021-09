Beachtung verdiene auch die Rallye des Cybersecurity-Spezialisten Fortinet (ISIN: US34959E1091, WKN: A0YEFE, Ticker-Symbol: FO8, NASDAQ Ticker-Symbol: FTNT), der mittlerweile rund 6% der Index-Gewichtung ausmache und sich seit Jahresanfang mehr als verdoppelt habe.



Viele Wachstumswerte aus dem Next 20 Index wie z.B. Roku (ISIN: US77543R1023, WKN: A2DW4X, Ticker-Symbol: R35, NASDAQ-Symbol: ROKU), Okta (ISIN: US6792951054, WKN: A2DNKR, Ticker-Symbol: 0OK, NASDAQ-Symbol: OKTA), Zoom Video Communications (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM), Plug Power (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) oder DraftKings (ISIN: US26142R1041, WKN: A2P205, Ticker-Symbol Deutschland: 8DEA, NASDAQ-Symbol: DKNG) würden sich allerdings noch mitten in der Konsolidierung befinden. Das hänge u.a. mit ihrer hohen Bewertung zusammen. Aus fundamentaler Sicht gebe es auch hier keinen Anlass zur Sorge.



Aktuell präsentiere sich der Next 20 Index trotz des schwachen Gesamtmarktes robust und notiere nur knapp zwei Punkte unter seinem Augusthoch. Anleger könnten auf die relative Stärke des Index setzen und mit moderatem Hebel einsteigen.



Hinweis auf potenzielle Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hält die Rechte hieran. Die Börsenmedien AG hat mit Morgan Stanley als Emittent des Finanzinstruments eine Lizenzvereinbarung geschlossen, wonach die Börsenmedien AG Morgan Stanley eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von Morgan Stanley Vergütungen. (09.09.2021/ac/a/m)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Technologie-Aktien sind zuletzt sehr gut gelaufen und so hat auch der Next 20 Index (ISIN: DE000SL0B8Y5, WKN: SL0B8Y) seit seinem Korrekturtief im Mai bereits knapp 35 Prozent zugelegt, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär".In den letzten Tagen seien aber viele Tech-Titel aufgrund erneut aufkommender Inflationssorgen etwas unter Druck geraten. Der Next 20 Index päsentieret sich weiter robust.Grund für die dynamische Erholungsrallye des Index sei die Stärke der Tech-Riesen NVIDIA (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) und Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) und der Impfstoffhersteller Moderna (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) und BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX), die allesamt in der Nähe ihrer Rekordhochs notieren würden.