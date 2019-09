Tradegate-Aktienkurs NextEra Energy-Aktie:

213,80 EUR +0,78% (27.09.2019, 12:33)



NYSE-Aktienkurs NextEra Energy-Aktie:

231,72 USD +1,02% (27.09.2019, 0:30)



ISIN NextEra Energy-Aktie:

US65339F1012



WKN NextEra Energy-Aktie:

A1CZ4H



Ticker-Symbol NextEra Energy-Aktie:

FP3



NYSE Ticker-Symbol NextEra Energy-Aktie:

NEE



Kurzprofil NextEra Energy Inc.:



NextEra Energy (ISIN: US65339F1012, WKN: A1CZ4H, Ticker-Symbol: FP3, NYSE Ticker-Symbol: NEE) gehört zu den führenden US-Unternehmen im Bereich Erneuerbare Energie. Die Gesellschaft ist in 30 US-Bundesstaaten sowie in Kanada vertreten. Zum Unternehmen zählen die Tochtergesellschaften Florida Power & Light Company und NextEra Energy Resources. Ergänzend zu den alternativen Energiequellen bezieht NextEra Energy Strom von acht Atomreaktoren in den US-Staaten Wisconsin, Iowa, New Hampshire und Florida. (27.09.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NextEra Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Stefan Sommer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Energieversorgers NextEra Energy Inc. (ISIN: US65339F1012, WKN: A1CZ4H, Ticker-Symbol: FP3, NYSE Ticker-Symbol: NEE) unter die Lupe.Es gebe Trendaktien die auch in schwierigen Marktphasen, wie der aktuellen, kontinuierlich steigen würden. Nextera Energy erklimme fast täglich neue Bestmarken. Seit Jahresbeginn habe das Papier bereits rund 40% zugelegt.Der Anstieg komme aber nicht von ungefähr. Nextera Energy sei einer der bedeutendsten Energieversorger in Nordamerika. Dabei setze der Konzern v.a. auf grünen Strom. Neben Solaranlagen setze Nextera Energy auch vermehrt auf Windparkprojekte. Diese bekämen immer mehr Bedeutung.Ob sich die starke Kursentwicklung auch fundamental belegen lasse würden Anleger am 23. Oktober sehen. Nextera Energy lege dann ihre Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal vor. Im Vorfeld seien die Erwartungen der Experten verhalten. Gelinge es Nextera Energy die Prognosen zu übertreffen stehe einer Fortsetzung des Aufwärtstrends nichts im Weg, so Stefan Sommer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.09.2019)Börsenplätze NextEra Energy-Aktie: