Tradegate-Aktienkurs NextEra Energy-Aktie:

201,40 EUR +1,12% (26.08.2019, 14:29)



NYSE-Aktienkurs NextEra Energy-Aktie:

221,90 USD +0,13% (24.08.2019, 0:30)



ISIN NextEra Energy-Aktie:

US65339F1012



WKN NextEra Energy-Aktie:

A1CZ4H



Ticker-Symbol NextEra Energy-Aktie:

FP3



NYSE Ticker-Symbol NextEra Energy-Aktie:

NEE



Kurzprofil NextEra Energy Inc.:



NextEra Energy (ISIN: US65339F1012, WKN: A1CZ4H, Ticker-Symbol: FP3, NYSE Ticker-Symbol: NEE) gehört zu den führenden US-Unternehmen im Bereich Erneuerbare Energie. Die Gesellschaft ist in 30 US-Bundesstaaten sowie in Kanada vertreten. Zum Unternehmen zählen die Tochtergesellschaften Florida Power & Light Company und NextEra Energy Resources. Ergänzend zu den alternativen Energiequellen bezieht NextEra Energy Strom von acht Atomreaktoren in den US-Staaten Wisconsin, Iowa, New Hampshire und Florida. (26.08.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NextEra Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Stefan Limmer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Energieversorgers NextEra Energy Inc. (ISIN: US65339F1012, WKN: A1CZ4H, Ticker-Symbol: FP3, NYSE Ticker-Symbol: NEE) unter die Lupe.Die Märkte würden Achterbahn fahren und ein Großteil der Aktien könne sich der schlechten Stimmung nicht entziehen. Eine positive Ausnahme stelle aber Nextera Energy dar. Die Aktie des US-Energieversorger habe am vergangenen Freitag, während die großen US-Indices mehr als 2% nachgegeben hätten, ein neues Allzeithoch erklimmen können.Bei genauerer Betrachtung sei die aktuelle Bewegung von Nextera Energy nicht ungewöhnlich. Die Aktie steige bereits seit Jahren von Hoch zu Hoch. Alleine seit Anfang 2016 habe sich der Aktienkurs mehr als verdoppelt.Nextera Energy habe bereits frühzeitig auf erneuerbare Energien gesetzt und sei derzeit auch der weltweit größte Produzent von Wind- und Solarstrom. Die jüngsten Zahlen hätten abermals verdeutlicht, dass der US-Konzern auf dem richtigen Weg sei. Als zusätzlicher Bonus für die Aktionäre werde zudem die Dividende seit über 20 Jahren ohne Unterbrechung gesteigert. Auf dem aktuellen Kursniveau liege die Rendite bei über 2%. Dank der sehr guten Geschäftsentwicklung dürften sich Aktionäre wohl auch in Zukunft über üppige Gewinnbeteiligungen freuen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze NextEra Energy-Aktie: