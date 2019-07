Tradegate-Aktienkurs NextEra Energy-Aktie:

Kurzprofil NextEra Energy Inc.:



NextEra Energy (ISIN: US65339F1012, WKN: A1CZ4H, Ticker-Symbol: FP3, NYSE Ticker-Symbol: NEE) gehört zu den führenden US-Unternehmen im Bereich Erneuerbare Energie. Die Gesellschaft ist in 30 US-Bundesstaaten sowie in Kanada vertreten. Zum Unternehmen zählen die Tochtergesellschaften Florida Power & Light Company und NextEra Energy Resources. Ergänzend zu den alternativen Energiequellen bezieht NextEra Energy Strom von acht Atomreaktoren in den US-Staaten Wisconsin, Iowa, New Hampshire und Florida. (26.07.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NextEra Energy-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Stefan Limmer von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Energieversorgers NextEra Energy Inc. (ISIN: US65339F1012, WKN: A1CZ4H, Ticker-Symbol: FP3, NYSE Ticker-Symbol: NEE) unter die Lupe.Im Portfolio der 800%-Strategie würden sich nicht nur Optionsscheine auf bekannte Highflyer wie Starbucks oder Adobe befinden. Auch Scheine auf hierzulande eher unbekannte Werte würden gekauft. Dazu zähle der US-Energiekonzern NextEra Energy.Während Aktionäre der deutschen Versorger E.ON und RWE nach etlichen Jahren fallender Kurs erst in der jüngeren Vergangenheit Licht am Tunnel sehen würden, würden NextEra-Aktionäre mit konstant steigenden Kursen verwöhnt. NextEra habe sich in den letzten beiden Jahrzehnten mehr als versechsfacht und notiere derzeit am Allzeithoch. NextEra habe bereits frühzeitig auf erneuerbare Energien gesetzt und verfüge aktuell über eine Gesamtkapazität von mehr als 46 Gigawatt. Die kürzlich vorgelegten Quartalszahlen seien erneut gut ausgefallen. Das EPS habe bei 2,35 Dollar gelegen - ein Plus von über elf Prozent verglichen mit dem Vorjahr. Auch der Umsatz habe mit fast fünf Milliarden Dollar über dem Vorjahreswert von 4,07 Milliarden Dollar gelegen. Am seit Jahren intakten Aufwärtstrend dürfte sich also nichts ändern.Der jüngste Aufwärtsimpuls von NextEra sei im 800%-Optionsscheindepot perfekt getroffen worden. Gekauft worden sei der Schein im Februar. Inzwischen liege der Buchgewinn bei über 200 Prozent. Nicht nur der Schein auf NextEra mache im Depot derzeit eine gute Figur. Seit Jahresanfang liegt die Performance des Optionsscheindepots bei rund 60 Prozent, so Stefan Limmer von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.07.2019)Börsenplätze NextEra Energy-Aktie: