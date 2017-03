"Nexit" nach theoretisch möglichem Wilders-Sieg äußerst unwahrscheinlich

Gleichwohl würde ein Sieg der PVV Ängste vor einem "Nexit" und vor einem womöglich daraus folgenden Zusammenbruch der EU schüren. Solche Sorgen könnten sich negativ auf die Stimmung der Investoren auswirken. Nachdem das Bruttoinlandsprodukt in den Niederlanden in den vergangenen zwei Jahren jeweils um mehr als zwei Prozent gestiegen sei und sich die Arbeitslosigkeit auf dem niedrigsten Stand der vergangenen fünf Jahre befinde, wäre jegliche Bedrohung für den Status des Landes als Europas Transportdrehscheibe sehr ernst zu nehmen. Die nationalen Konsequenzen eines "Nexit" wären höchstwahrscheinlich gravierend.



Hinsichtlich seiner wirtschaftlichen Prioritäten sei Wilders eher vage, so Greil weiter. Sein Grundsatzprogramm enthalte Versprechen auf umfangreiche Steuersenkungen und deutliche Deregulierung. Insgesamt flöße sein "Manifest" Investoren aber kein großes Vertrauen ein. "Mit ziemlicher Sicherheit würde ein Sieg der PVV nicht zu der Art "Trump Bump", also zu dem sprunghaften Anstieg führen, den wir in den Vereinigten Staaten erleben, wo Investoren positiv auf die versprochenen Steuersenkungen, Deregulierung und Ausgaben für die Infrastruktur reagieren", prophezeie Greil.



Auf jeden Fall scheine keine andere politische Partei der Niederlande bereit zu sein, ein ähnliches Paket aus Steuersenkungen und staatlichen Ausgaben zu schnüren, das das Haushaltsdefizit von gerade einmal 0,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts aufs Spiel setzen würde.



Greils Resümee: "Es sieht überhaupt nicht danach aus, dass Wilders die Regierung in den Niederlanden übernimmt. So sehen wir auch kein Endzeitszenario, das Investoren den Exit nahelegen würde. Im Gegenteil: Europa erlebt derzeit einen recht stabilen Wachstumstrend mit einem hohen Verbrauchervertrauen und einer sehr positive Stimmung bei den Unternehmen." Nicht zuletzt daher bleibe das Münchner Bankhaus auch weiterhin positiv für europäische Aktien. (10.03.2017/ac/a/m)







München (www.aktiencheck.de) - Ein theoretisch möglicher Sieg der rechtspopulistischen Partij voor de Vrijheid (PVV, deutsch: Partei für die Freiheit) unter Führung von Geert Wilders bei den Parlamentswahlen in den Niederlanden am kommenden Mittwoch würde sich voraussichtlich vor allem innenpolitisch auswirken, so Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers.Zwar wolle sich Wilders aus der Europäischen Union zurückziehen, gleichwohl sei ein "Nexit" äußerst unwahrscheinlich. "Eine neue Regierung müsste erst zu einem Referendum aufrufen, die Niederländer müssten zugunsten eines Austritts wählen und gleichzeitig beide Kammern des Parlaments mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit zustimmen", schreibe Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers in einem aktuellen Beitrag.