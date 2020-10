Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Nexi S.p.A. (ISIN: IT0005366767, WKN: A2PF9H, Ticker-Symbol: N0XA) ist auf die Entwicklung elektronischer Zahlungslösungen und -dienstleistungen für Banken, Finanzinstitute, Versicherungsgesellschaften, Händler, Unternehmen und öffentliche Verwaltungen spezialisiert. Die Nettoumsätze nach Tätigkeit schlüsseln sich wie folgt auf:



- entwicklung von Zahlungslösungen und Dienstleistungen für Händler (48,7%): einschließlich Lösungen und Dienstleistungen für die Akzeptanz von Zahlungskarten. Ende 2019 bediente die Gruppe etwa 900.000 Händler;



- online-Karten- und Zahlungskartenmanagement (39,4%): Verwaltung von etwa 41 Millionen Zahlungskarten im Namen von fast 30 Millionen Karteninhabern;



- entwicklung digitaler Banklösungen und -dienste (11,9%): Verwaltung von 13.400 Geldautomaten und etwa 469.000 Terminals und Plattformen für elektronische Transaktionen, Geldüberweisungen und Rechnungsstellung. (05.10.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nexi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nexi S.p.A. (ISIN: IT0005366767, WKN: A2PF9H, Ticker-Symbol: N0XA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des italienischen Zahlungsdienstleisters Nexi springe zu Wochenbeginn in der Spitze um fast acht Prozent nach oben und markiere damit ein neues Allzeithoch. Zuvor habe das Unternehmen konkrete Pläne zur Übernahme des kleineren Rivalen SIA präsentiert.Wie das Unternehmen in der Nacht zum Montag in Mailand mitgeteilt habe, wolle Nexi den italienischen Rivalen SIA komplett schlucken und somit ein europäisches Branchenschwergewicht schmieden. Bezahlt werden solle der Zukauf mit eigenen Aktien. Für jede SIA-Aktie biete Nexi dabei 1,5761 eigene Papiere.Das fusionierte Unternehmen käme auf einen Jahresumsatz von 1,8 Milliarden Euro und einen Börsenwert von mehr als 15 Milliarden Euro. Die Kombination der Technik und Innovationen von Nexi und SIA mache es möglich, noch bessere Lösungen für alle Partnerbanken und Kunden zu entwickeln, so Nexi-Chef Paolo Bertoluzzo, der das fusionierte Unternehmen führen solle. Die bisherigen Nexi-Aktionäre sollten mit 70 Prozent die Mehrheit an dem Unternehmen halten.SIA gehöre bisher mehrheitlich dem italienischen Staat und zähle unter anderem die italienische Großbank UniCredit zu den Kunden. Insgesamt kämen Nexi und SIA auf rund zwei Millionen Händler und 120 Millionen ausgegebene Bezahlkarten. Nexi sei im vergangenen Jahr an die Börse gegangen und gehöre zu einem Drittel den Finanzinvestoren Advent, Bain und Clessidra.Der Durchbruch in den Verhandlungen verleihe der Nexi-Aktie am Montag kräftigen Rückenwind: Sie klettere in der Spitze um fast acht Prozent auf ein neues Allzeithoch bei 18,19 Euro. Anleger, die der Erstempfehlung in "Aktionär"-Ausgabe 29/2020 gefolgt seien, würden dabei bleiben und auf Anschlussgewinne setzen.Mutige Neueinsteiger können den Ausbruch nutzen, um einen Fuß in die Tür zu stellen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.10.2020)Mit Material von dpa-AFX