Die gestern in den USA veröffentlichten regionalen Konjunkturumfragen (Missouri, Pennsylvania) sowie die wöchentlichen Neuanträge auf Arbeitslosenhilfe seien merklich schlechter ausgefallen als erwartet. Dagegen präsentiere sich der US-Immobiliensektor ungebrochen stark. Die Verhandlungen zum Fiskalpaket zwischen Republikanern und Demokraten könnten sich noch länger als diesen Freitag hinziehen. Zur Vermeidung eines Shutdowns von Bundesleistungen solle ein kurzfristiges Brückenbudget beschlossen werden.



Heute liege das Augenmerk auf dem deutschen ifo-Index. Nach dem überraschenden Anstieg der Einkaufsmanagerindices würden die Analysten der Raiffeisen Bank International AG auch bei dieser Erhebung auf eine Aufhellung setzen. Die aktuelle Lage habe sich wohl bis vor kurzem nicht arg verschlechtert, sodass verbesserte Zukunftsaussichten zu einem Anstieg des Gesamtindex führen dürften.



Die neuste endgültige Deadline für ein Post-Brexit-Handelsabkommen solle von Seiten des EU-Parlaments kommender Sonntag sein.



Am Ratingkalender seien heute bei Fitch Slowenien (A(s)) und bei Moody’s Zypern (Ba2) vermerkt. (18.12.2020/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Der Newsflow bleibt für Finanzmarkteilnehmer ein ständiges Hü und Hott, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Zum einen sei gestern bekannt geworden, dass nach dem Impfstart in den USA und Großbritannien nun auch in der EU schon dieses Jahr die ersten Impfungen gegen das Coronavirus erfolgen würden (27. Dezember). Doch bis zu einem effektiven Schutz eines wesentlichen Teils der Bevölkerung würden noch einige Monate vergehen und so würden die aktuell hohen Covid-19-Fallzahlen zu starken Einschränkungen des Wirtschaftslebens führen. Das Ausmaß des damit einhergehenden Wirtschaftseinbruchs sei noch nicht abschätzbar, jede Datenveröffentlichung helfe daher zur Neubewertung.