Kurzprofil Newron Pharmaceuticals S.p.A.:



Newron Pharmaceuticals S.p.A. (ISIN: IT0004147952, WKN: A0LF18, Ticker-Symbol: NP5, SIX Swiss Ex: NWRN, Nasdaq OTC-Symbol: NWPHF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf neuartige Therapien für Krankheiten des Zentralen Nervensystems und sowie die Schmerztherapie fokussiert hat. (01.03.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Newron Pharmaceuticals-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Schneider von Vontobel Research:Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Newron Pharmaceuticals-Aktie (ISIN: IT0004147952, WKN: A0LF18, Ticker-Symbol: NP5, SIX Swiss Ex: NWRN, Nasdaq OTC-Symbol: NWPHF) zu halten.Newron habe einen Umsatz von EUR 13,4 Mio., einen Betriebsaufwand von EUR 17,8 Mio. und einen Nettogewinn von EUR -5,3 Mio. bekannt gegeben - bei einem EPS von EUR -0,32. Dies decke sich mit den Erwartungen des Analysten. Die Lizenzgebühren hätten mit EUR 2,9 Mio. seiner Schätzung entsprochen. Xadago sei bereits in drei neuen EU-Ländern (Portugal, Österreich, Finnland) lanciert worden, während die Einführung in Frankreich, einem großen EU-Markt, noch ausstehe. Die Studie für die Indikationserweiterung von Xadago werde in H2/2018E und damit etwas später starten als von dem Analysten erwartet (H1/2018E).Sarizotan: Die STARS-Studie mache zwar gute Fortschritte, doch lägen bis dato keine weiteren Details vor. Der Analyst interessiere sich für die Fortschritte bei der Rekrutierung und frage sich, ob der Zeitplan für die Auswertung im August 2018E weiter Bestand habe.Evenamid: Newron werde gegen Ende 2018E und damit später als von dem Analysten erwartet (Q1/2018E) zwei zulassungsrelevante Studien einleiten. Zu der Frage, ob ein Orphan-Drug-Status zuerkannt werde, gebe es bis dato keine Neuigkeiten.Die Performance habe den Analysten-Erwartungen entsprochen, und die Lizenzeinnahmen von Xadago seien in GJ 2017 gegenüber GJ 2016 gestiegen. Es würden jedoch noch einige Fragen offen bleiben. Neben dem Zeitplan für Xadago und andere Pipeline-Studien müsse man wissen, welchen Beitrag zum Wachstum das organische Umsatzwachstum von Xadago im Vergleich zu Produkteinführungen in neuen Ländern leiste und welches Potenzial in den USA bestehe.Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, wird sein Kursziel von CHF 20,00 und das "hold"-Rating für die Newron Pharmaceuticals-Aktie überprüfen, bis diesbezüglich mehr Klarheit herrscht. (Analyse vom 01.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link