SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Newron Pharmaceuticals-Aktie:

CHF 10,16 +0,20% (07.03.2018, 09:55)



ISIN Newron Pharmaceuticals-Aktie:
IT0004147952

IT0004147952



WKN Newron Pharmaceuticals-Aktie:
A0LF18

A0LF18



Ticker-Symbol Newron Pharmaceuticals-Aktie:
NP5

NP5



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Newron Pharmaceuticals-Aktie:
NWRN

NWRN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Newron Pharmaceuticals-Aktie:
NWPHF

NWPHF



Kurzprofil Newron Pharmaceuticals S.p.A.:



Newron Pharmaceuticals S.p.A. (ISIN: IT0004147952, WKN: A0LF18, Ticker-Symbol: NP5, SIX Swiss Ex: NWRN, Nasdaq OTC-Symbol: NWPHF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf neuartige Therapien für Krankheiten des Zentralen Nervensystems und sowie die Schmerztherapie fokussiert hat. (07.03.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Newron Pharmaceuticals-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Schneider von Vontobel Research:Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel fur die Newron Pharmaceuticals-Aktie (ISIN: IT0004147952, WKN: A0LF18, Ticker-Symbol: NP5, SIX Swiss Ex: NWRN, Nasdaq OTC-Symbol: NWPHF).Da die Gespräche zur Preisgestaltung nun schon seit Ende 2015 andauern würden, erachte der Analyst das Gewinnpotenzial von Xadago in Frankreich als gering. Er sei daher konservativ und entferne die potenziellen Lizenzeinnahmen in Frankreich aus seinem Modell. Ferner erhöhe er seinen Brutto-zu-netto-Abschlag in den USA auf 45% (bisher: 30%), dies gestützt auf den Negativfokus, in den die Medikamentenpreise dort in den letzten 6 bis 12 Monaten geraten seien und die entmutigende/uneinheitliche Entwicklung der Xadago-Verkäufe in der EU. Dies tangiere auch die künftigen Umsatzerwartungen negativ.Verzögerungen bei Sarizotan/Evenamid: Sämtliche Zeitplanangaben an der Anlegerkonferenz zum GJ17 seien negativ ausgefallen (Verzögerungen von 6 bis 9 Mt.). So rechne der Analyst nun mit den STARS-Daten frühestens im Dezember 2018 (bisher: August 2018), was die Sarizotan-Einführung ins Q4/2019 verschieben würde (bisher: H1/2019E). Der Beginn der Indikationserweiterungs-Studie für Xadago sowie die beiden entscheidenden Evenamid-Studien verschieben sich ebenfalls (bis Ende 2018 statt 1Q/2Q18 bzw. 2Q18). Dadurch würden sich die potenziellen Einnahmeströme weiter nach hinten verschieben, was wiederum die DCF-Bewertung negativ beeinflusse.Abgesehen von den geringeren Erwartungen an die Lizenzeinnahmen von Xadago und der verschobenen Markteinführung von Sarizotan erhöhe der Analyst das Beta für sein WACC, um seiner erhöhten Schätzung des Risikos für Newron Rechnung zu tragen. Zurückzuführen sei dies auf 1) die jüngsten Entwicklungen an den Finanzmärkten und 2) das höhere Unternehmensrisiko eines Umsatzrückgangs und einer stärkeren Abhängigkeit von nur einem wichtigen Kursimpuls (STARS-Daten). In Verbindung mit der Integration der Ergebnisse für GJ 2017 verringere sich dadurch sein Kursziel von CHF 20,00 auf CHF 12,00.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Newron Pharmaceuticals-Aktie: