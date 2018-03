Frankfurt-Aktienkurs Newmont Mining-Aktie:

31,17 Euro -1,27% (01.03.2018, 14:04)



Tradegate-Aktienkurs Newmont Mining-Aktie:

30,90 Euro -1,29% (01.03.2018, 14:34)



NYSE-Aktienkurs Newmont Mining-Aktie:

USD 38,20 -3,37% (01.03.2018)



ISIN Newmont Mining-Aktie:

US6516391066



WKN Newmont Mining-Aktie:

853823



Ticker-Symbol Newmont Mining-Aktie Deutschland:

NMM



NYSE-Ticker-Symbol Newmont Mining-Aktie:

NEM



Kurzprofil Newmont Mining Corp.:



Newmont Mining Corp. (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) ist einer der größten Goldproduzent der Welt. Die Haupttätigkeit des Unternehmens besteht in der Förderung von Gold aus Minen in den USA, Peru, Australien sowie von Kupfer und Gold in Indonesien. Zusätzlich betreibt Newmont verschiedene regional verstreute kleinere Silberminen.

Los Angeles (www.aktiencheck.de) - Newmont Mining-Aktienanalyse des Analysten Lucas Pipes von B. Riley FBR:Laut einer Aktienanalyse äußert Analyst Lucas Pipes von B. Riley FBR in Bezug auf die Aktien des kanadischen Goldproduzenten Newmont Mining Corp. (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) weiterhin die Erwartung einer neutralen Kursentwicklung.Newmont Mining Corp. habe mit dem in 2017 erzielten EBITDA die Konsensprognose übertroffen. Dank der Steigerungen bei Merian und Tanami habe die Goldproduktion in Q4 um 1% auf 1,34 Mio. Unzen zugelegt. Die Gesamtkosten seien wegen Explorationsarbeiten und Ausgaben für fortgeschrittene Projekte ebenfalls angestiegen.Die Goldproduktion dürfte in naher Zukunft im Vergleich zu 2017 konstant bleiben. Boddington und Carlin dürften die Minenkosten in 2018 hochtreiben.Analyst Lucas Pipes passt das Kursziel für die Newmont Mining-Aktie von 40,00 auf 41,00 USD nach oben an.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Newmont Mining-Aktie: